03 Aralık 2018 Pazartesi 14:09



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:09

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Adana ve Osmaniye'de çeşitli etkinlikler yapıldı.Adana'da, etkinlikler kapsamında, Atatürk Parkı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.Adana Valisi Mahmut Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sinin engelli vatandaşlardan oluştuğunu belirtti.Engellilere, kendilerini ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri, eşit vatandaşlar olarak toplumda var olabilecekleri imkanları sunmak için çalıştıklarını kaydeden Demirtaş, "Son 15 yılda devletimizin ve hükümetimizin insan merkezli yönetim anlayışının etkilerini, eğitim hizmetlerinden bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine kadar engellileri ilgilendiren pek çok konuda tarihi nitelikte adımlar atıldığını görmekteyiz." ifadesini kullandı.Vali Demirtaş, Türkiye'nin engelli bireylerin yaşam kalitesini yükselterek, onların sosyal ve ekonomik sıkıntılarını ortadan kaldırıp, geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak adına dünyada örnek gösterilecek bir konuma ulaştığını dile getirdi.Adana genelinde engelli kimlik kartı sahibi 45 bin 892 kişinin olduğunu belirten Demirtaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce 17 bin 280 kişiye aylık bin 179 TL engelli evde bakım yardımı yapılmakta olduğunu kaydetti.İşitme engelli Burcu Pişkin Aydın'ın da bir konuşma yaptığı etkinlikte, Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği tarafından hazırlanan zeybek gösterisiyle, Mavi Su Engelliler Sanat ve Spor Kulübü Derneği'nci dans gösterisi sundu.Parktaki etkinliğin ardından programa katılanlar, Atatürk Caddesi'nden İstasyon Meydanı'na kadar yürüyerek burada gökyüzüne beyaz güvercin bıraktı.OsmaniyeOsmaniye'de Aile, Çalışma ve ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Vali Celalettin Cerrah Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde program düzenlendi.Vali Ömer Faruk Coşkun, burada yaptığı konuşmada, engellilik konusunun yalnızca engelli bireyleri ve ailelerini değil, tüm toplumu ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi.Engelliliğin, sosyal hayatı engelleyen bir kusur değil desteklenmesi gereken bir durum olduğunu dile getiren Coşkun, "Günümüzde spordan siyasete, ekonomiden kültürel hayata kadar önemli başarılara imza atan kardeşlerimizin azim ve özgüveni, takdiri hak ediyor. Engellilik herhangi bir zorlukla mücadelede pes etmek değil, onu aşmak için mücadele etmemektir." diye konuştu.Konuşmaların ardından Osmaniye'de faaliyet gösteren rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören bedensel ve zihinsel engelli öğrenciler, halk oyunları gösterisi sundu, şarkılar söyledi, şiirler okudu.Program, engelli öğrencilerce hazırlanan el işlerinin sergilendiği serginin gezilmesiyle son buldu.