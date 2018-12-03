Eskişehir
Sağlık Müdürü Uğur Bilge, "Devletimizin temel hedefi kamuda çalışan engelli personel sayısını artırmaktır. Sağlık olarak temel ilkemiz ise kimseyi geride bırakmamak üzerine kuruludur." ifadesini kullandı.
Bilge, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü
" dolayısıyla yaptığı açıklamada, engelli kişileri güçlendirmek, kapsayıcılığı ve eşitliği sağlamanın tüm dünyada ana hedef olduğunu belirtti.
Hükümetlerin, engelli kişiler ve onların temsilci örgütleri, akademik kurumlar ve özel sektörün, engellilere yönelik bu hedefleri sağlamak için tüm dünyada bir ekip olarak çalışması gerektiğine işaret eden Bilge, "Devletimizin temel hedefi kamuda çalışan engelli personel sayısını artırmaktır. Sağlık olarak temel ilkemiz ise kimseyi geride bırakmamak üzerine kuruludur." değerlendirmesinde bulundu.
"Sağlık Müdürlüğü Sağlıkta Tüm Engelleri Kaldırıyoruz" proje ekibi ve TÜGVA İl Temsilcisi Fatih
Sert'le, eğitim gören engelli hastaların evlerine ziyarette bulunduklarını aktaran Bilge, 2015 yılında kurdukları proje ekibinin bugüne kadar 12 bin 95 engelliye 2 engelli araç ve 12 sağlık personeliyle hizmet verdiklerini kaydetti.
Bilge, kent merkezindeki hastanelerde oluşturdukları engelli ve yaşlı refakat birimleri sayesinde de engellilerin zorluk çekmeden sağlık hizmeti almalarını sağladıklarını bildirdi.
Dünya Engelliler Günü,3 Aralık
03 Aralık 2018 Pazartesi 14:22