Erzurum'da, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" münasebetiyle yurt dışından gönderilen 40 elektrikli engelli araç törenle sahiplerine teslim edildi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında gerçekleşen törende, Hollanda'da yaşayan gurbetçilerin kurduğu "All For Life Vakfı", Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aracılığıyla engelli vatandaşların yüzünü güldürdü.İsimlerinin yazılı olduğu araçları teslim alan engelli vatandaşlar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı yetkililerince sürüş eğitimi alacak.Erzurum Valisi Okay Memiş, törende yaptığı konuşmada, Erzurum'daki bütün kurumların engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştığını söyledi.Memiş, engelliler için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çeşitli faaliyetler yaptığına işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının engelli kardeşlerimize ve onların ailelerine çok faydalı çalışmaları var. Engelli kardeşlerimize ne yapsak az ama bu farkındalığı artırmak için çalışmalarımızı onların taleplerine göre yetiştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.Önceki yıllarda engelli vatandaşların sosyal hayattan kopuk yaşadığını belirten Memiş, yapılan çalışmalarla engellilerin toplum içine daha çok çıktığını ifade etti.Memiş, şöyle devam etti:"Bugün Hollanda'daki bir vakfın temsilcileri ve buradaki başkanımızla 40 elektrikli aracımızı dağıttık, bu bizi ayrıca çok mutlu etti. Çünkü devlet her alana belli bir oranda yetişebiliyor. Eksiklerimiz vardır ama bunları tamamlayıp bu kardeşlerimize hizmet etmek durumundayız. Sadece bir gün değil her zaman onların emrindeyiz."Kars'ta "İçimizdeki renkler" adlı resim sergisi açıldıKars'ta Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından hazırlanan "İçimizdeki renkler" adlı resim sergisinin "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla açılışı yapıldı.Kültür ve Sanat Evinde düzenlenen serginin açılışını, Kars Valisi Türker Öksüz, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Acay ile bazı il protokolü katıldı.Açılışta konuşan Vali Türker Öksüz, Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından hazırlanan serginin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Engelli vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, aslında hiçbir şey istemiyorlar. Onlar her insan gibi sevgi istiyorlar, saygı istiyorlar, bu toplumda rahat yaşamak istiyorlar, toplumdaki bütün hizmetlere rahat ulaşmak istiyorlar." dedi.Engellilerin gününü kutlayan Öksüz, "Bizim görevimiz bu duyarlılığı, bu farkındalığı göstermek ve onların hayatını kolaylaştırmak olmalı. Toplumda bütün hizmet alanlarına rahatça ulaşsınlar, rahatça hayatlarını idame ettirsinler, bunun sağlayıcısı olmamız lazım. Onlara sevgimizi, saygımızı göstermemiz lazım. Bu vesileyle bütün engelli vatandaşlarımızın, bütün kardeşlerimizin gününü kutluyor hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.AğrıAğrı'nın Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Engin, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde tedavi gören engellileri ziyaret etti.Özel eğitim merkezlerindeki bedensel ve zihinsel engellilerle yakından ilgilenen Engin, yetkililerden hastaların tedavi ve eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı.Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellilerin diğer insanlardan hiçbir farkları olmadığını dile getirdi. İlçede faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin engelli bireyleri topluma kazandırmak için mücadele verdiklerine dikkati çeken Engin, şunları söyledi:"Bu kurumlarımız hem bedensel hem de zihinsel engelli bireyleri, hayata daha sıkı tutunmaları için çeşitli eğitimlerden geçirerek tedavilerini üstleniyor. Unutmamalıyız ki hepimiz birer engelli adayıyız. Bu düşünceden hareket ederek, onlarla empati kurarak toplumun her kesimine adapte olmalarını sağlamalıyız. Burada gördüğüm kadarıyla engelli kardeşlerimize davranış becerilerini üst seviyelere çıkarmak amacıyla işitsel, fiziksel ve zihinsel çok başarılı eğitimler veriliyor. İnşallah yakın zamanda bir çoğu önemli ölçüde sağlığına kavuşacak."TunceliTunceli'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle tören düzenlendi.İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Umudumuz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte konuşan Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "Hatırlanmak bir gün değil her gün" projesiyle kent genelinde engellilere, yaşlılara, şehit ailelerine ve gazilere düzenli olarak ziyaretler gerçekleştirdiğini ve sorunlarıyla yakından ilgilenildiğini söyledi.Sonel, şunları kaydetti:"Artık devletimizin ulaşmadığı ev, aile, garip yok. Biz ne yaparsak yapalım eğer bir yetim veya öksüz evladımıza ulaşamazsak eğer engeli olan bir vatandaşımıza ulaşamazsak, ne yaparsak yapalım onların hiçbir önemi kalmaz ama Tunceli'de hamdolsun, sadece 3 Aralık'ta değil, sadece mayıs ayında engelliler haftasında değil, yılın her günü sizlere ulaşarak devletimizin şefkatini, merhametini, güler yüzünü ve sıcaklığını göstermeye çalışıyoruz."Engelli gençlerin okuduğu şiirler, müzik ve dans gösterisi ile devam eden programda, otizm spektrum bozukluğu olan 9 yaşındaki Arda Katırcı'nın İstiklal Marşı'nı okuması ve Mazgirt ilçesi Karabulut köyünden katılan 81 yaşındaki Hakkı Bozdağan'ın kaval dinletisi büyük ilgi gördü.