03 Aralık 2018 Pazartesi 14:40



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:40

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, engelli ve engelli yakınlarına yıllık aktarılan kaynak tutarının yaklaşık 2,62 milyar lira olduğunu bildirdi.Milletvekili Ök, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye nüfusunun yüzde 12,3'ünü engelli bireylerin oluşturduğunu belirterek, aileleriyle birlikte düşünüldüğünde engellilik konusunun 81 milyonluk nüfusun yaklaşık 30 milyonunu çok yakından ilgilendirdiğini ifade etti.Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırıcı adımlar atmanın kamunun yanı sıra, özel sektörün, sivil toplum örgütlerinin de ana önceliklerinden biri olması gerektiğine işaret eden Ök, şunları kaydetti:"AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'nin siyasette, altyapı yatırımlarında, dış politikada olduğu gibi engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm noktasında da büyük bir dönüşüme imza atıldı. 2005 yılında çıkardığımız ilk Engelliler Kanunu ile eğitim hizmetlerinden bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine kadar engellilerimizi ilgilendiren pek çok konuda önemli düzenlemeler hayata geçirildi. Bu kanun vesilesiyle 15 yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat ile birlikte yaklaşık bin 500 maddelik Engelliler Hukuku oluşturuldu. Biz engelli vatandaşlarımızın en çok ailelerinin yanındayken mutlu ve huzurlu olacaklarına inanıyoruz. Bu anlayışla evde bakım aylığı uygulamasını hayata geçirdik. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'na eklenen madde ile ilk defa bakıma muhtaç tüm engelliler bakım hizmeti kapsamına alındı, engellilere evde veya özel bakım merkezlerinde sunulan bakım hizmetinin ücretlerinin ödenmesi gibi devrim niteliğinde bir adım atılmış oldu. 2002 yılında engelli ve engelli yakını maaşı alan vatandaşların sayısı sadece 262 bin 378 iken bu rakam 2,5 kat artarak 2018 yılında 700 bin kişi olmuştur. Yıllık aktarılan kaynak tutarı ise yaklaşık 2,62 milyar lira olarak gerçekleşmiştir."Zihindeki engellerin yıkılması gerektiğini vurgulayan Ök, "O da eğitimle olacak, farkındalık oluşturmakla olacak. İşte bizim de tam yaptığımız bu. 2010 yılında Anayasa'da yapılan değişiklikle engellilere pozitif ayrımcılığı anayasal güvence altına aldık. 2013 yılında yapılan bir başka düzenlemeyle de 'sakat', 'çürük' gibi bu tür incitici, ötekileştirici, tahkir edici ibareleri tamamen kaldırarak daha objektif olan özür ifadesinden engelli kavramına geçişi sağladık. Engellilerimizin çevreleriyle sağlıklı ilişkiler kurarak toplumsal hayata tam katılmalarının sağlanması yönünde önemli düzenlemeler yaptık. Engellilere şehir içi toplu ulaşımda ücretsiz seyahat uygulaması, engelli bireylerin refakatçilerine şehirler arası demir yolları ve deniz yolları hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı gibi birçok düzenleme bizim hükümetlerimiz zamanında uygulamaya alındı." ifadelerini kullandı.