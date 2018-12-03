03 Aralık 2018 Pazartesi 14:52



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:52

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eti Soda Özel Eğitim Uygulama Merkezi tarafından organize edilen etkinlikte, okul müdürü Hasan Uluışık, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.Uluışık, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Türkiye nüfusunun yüzde 12'sinin engelli olduğunu söyledi.Engellilerin yaşadıkları sorunların yalnızca kendilerini ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendirdiğine işaret ederek, "Engellilerin durumu, teşhisten iyileştirmeye, özel eğitimden rehabilitasyona, istihdamdan sosyal hizmetlere kadar genel bir anlayışla ele alınması gerekiyor. Engelli vatandaşlara yönelik evrensel değerlere uygun düzenlemeler yapılarak, devlet engelli vatandaşlarımızın daha da sahiplenmesini sağlamış, sosyal güvenlik ve istihdam konularında önemli gelişmeler kazanılmıştır. Engelli vatandaşlarımızın hakları ve bu hakların korunarak, toplumsal yaşamdan kopmadan, dışlanmadan, herhangi bir ayrımcılığa maruz bırakılmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri, anayasamız ve devletimizin teminatı altına alınmıştır." diye konuştu.Etkinlikte, daha sonra engelli öğrencilerin sunduğu gösteriler, beğeni topladı. Engelli bir kız öğrencinin İstiklal Marşı'nı ezbere okuması, salondakilerden alkış aldı.