03 Aralık 2018 Pazartesi 14:53



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:53

Hakkari'de engelli çocuklar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi.Vali İdris Akbıyık ve Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde eğitim gören engelli çocuklarla bir araya geldi.Akbıyık, burada yaptığı açıklamada, engellilerin hayatını kolaylaştırmak ve toplumla bağlarını artırmak için birçok hizmetin yapıldığını anlattı.Vali Akbıyık, dezavantajlı vatandaşların daha rahat hizmet alabilmeleri, istihdamda, sanatta ve sporda yer almaları için her türlü çabayı gösterdiklerini söyledi.Akbıyık ve beraberindekilerin oyuncak hediye ettiği çocuklar, daha sonra park ve "Kanka Polis" maskotu ile gönüllerince eğlenerek, zaman geçirdi.Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve şube müdürleri de katıldı.