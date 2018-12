03 Aralık 2018 Pazartesi 14:55



Gölpazarı Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.Kazıcı, şu an için engelli olmamanın olmayacağımız anlamına gelmediğini belirterek, "Engelleri olan insanların bir engeli de siz olmayın. Engelli olan insanların önüne geçip onları, mağdur bırakmayın. Sizlere Dünya Engelliler Günü ne zaman diye bir soru yönetilirse şu cevabı veriniz; her gün, her an. Formalitede 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlanan bugün bir gün değil, her gündür." dedi.