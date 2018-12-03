Uşak
Valisi Funda Kocabıyık
ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla mesaj yayınladı.
Vali Kocabıyık, mesajında, engelli bireylerin topumun ayrılmaz parçası olduğuna vurgu yaparken, onların hayatlarını kolaylaştırmaya büyük önem verdiklerini söyledi.
Engelli vatandaşların haklarını gözeterek, karşılaştıkları sıkıntıları asgari düzeye çekmek için çaba harcadıklarını aktaran Vali Funda Kocabıyık, bu kapsamda devletin son yıllarda birçok alanda olduğu gibi engelli vatandaşların yaşam kalitesinin en üst seviyelere çıkarılması anlamında da reform niteliğinde düzenlemeler yaptığının altını çizdi.
2005 yılında çıkarılan Engelliler Kanunu ile yapılan yasal düzenlemelerin ardından 2010 yılındaki Anayasa değişikliği ile bu reform sürecinin bir üst aşamaya taşındığını belirten Vali Kocabıyık, "Sosyal devlet olma anlamında dünyanın en önde gelen ülkelerinden olan Türkiye Cumhuriyeti
, engellilerin hayat şartlarının iyileştirilmesi; sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesi konusunda örnek gösterilecek bir konuma ulaşmış; engelli vatandaşlarımıza sunulan eğitim, sağlık, kültür ve rehabilitasyon hizmetlerinde büyük ilerlemeler sağlanmıştır.
Bu kapsamda ilimizde Valiliğimiz ve bağlı kamu kurumları eliyle önemli hizmetler sunulmaktadır. Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz aracılığıyla bakıma muhtaç bedensel, ruhsal ve zihinsel düzeyde ağır engelli vatandaşlarımıza kurum bakımı ve evde bakım hizmeti verilmektedir. İlimizde özel zihinsel engelli bakım merkezinde 17, Özel Ruhsal Engelli bakım Merkezinde 67, Engelsiz Yaşam Merkezinde 100 engelli vatandaşımıza yatılı bakım hizmetleri verilmektedir. Ayrıca bakıma muhtaç düzeydeki ağır engellilere yönelik sunulan, engellilerin aile bağlarını koparmadan, kendi aile ortamlarında bakımını sağlayan evde bakım hizmeti kapsamında bugün itibarıyla bin 782 engelli vatandaşımıza bakım ücreti ödenmek suretiyle evde bakımları sağlanmaktadır." ifadelerini kullandı.
-Rektör Ekrem Savaş
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ise üniversite olarak engelli bireylerin sorunlarının çözümü için çalıştıklarını ifade etti.
Oluşturulan engelli koordinatörlüğünün aktif olarak çalıştığını kaydeden rektör Savaş, engelli olmalarına rağmen, hayat mücadelesi veren ve hayatlarını onurlu bir şekilde geçirmek adına ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan engellilerin yanında olduklarını ifade etti.
Rektör Savaş, şunları bildirdi:
"Tüm zorluklara rağmen spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına, her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin verdikleri mücadele takdire şayandır. Üniversitemizin öncelikli hedefi, erişim ve ulaşım konusunda tüm engelleri ortadan kaldırarak, engelsiz bir üniversite kampüsü oluşturmaktır. Kampüsümüzü, dersliklerimizi, kütüphanemizi ve eğitim materyallerimizi yeniden düzenleyerek, engelli kardeşlerimizin eğitiminin önündeki engelleri tek tek kaldırmaya çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
'nün, engelli kardeşlerimizle ilgili toplumsal farkındalığın artmasına, ülkemizde ve şehrimizde onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile olmasını diliyorum"
Funda Kocabıyık,3 Aralık,Dünya Engelliler Günü
03 Aralık 2018 Pazartesi 15:10