03 Aralık 2018 Pazartesi 15:27



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:27

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan İlhan, yayınladığı mesajda, "Biz Saadet Partisi olarak Türkiye'de yaşayan 8,5 milyon engelli vatandaşımızın çektiği sıkıntı ve çilelerini çok yakından bilmekteyiz. Engelli olmak bir suç değildir. En büyük suç, kardeşlerimizi ihmal etmek ve sahip çıkmamaktır. Sadece özel günler ve dini bayramlarda hatırlanan ve ziyaret edilen bu kardeşlerimiz, maalesef her zaman ihmal edilmiş ve adeta kaderlerine terk edilmiştir. Yetkililer tarafından bugüne kadar çıkarılan yasalar kesinlikle yeterli olmamış, geçici çözüm önerileri bu vatandaşlarımızın problemlerini çözememiştir. Helen sağlık, eğitim ve istihdam alanında büyük zorluklar yaşayan engelli kardeşlerimiz, bir an evvel bu sıkıntılarından kurtarılmalıdır. Özellikle istihdam konusunda yasalarda mutlaka iyileştirme yapılarak engellilere daha fazla iş imkanı sağlanarak bu konumları dünya engelliler standartlarına çekilmelidir. Özel günlerde bu insanlarımıza yapılan yardımlardan ziyade, hayata daha sıkı sarılmaları ve bu maküs talihlerini yenebilmeleri için kendi ekmeklerini kendilerine kazanma şansı verilmelidir. Biz Saadet Partisi olarak her zaman olduğu gibi bugün de bu kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, onlarla ilgili yapılabilecek her türlü desteğe daima katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Türkiye'de her zaman ikinci sınıf vatandaş muamelesine maruz kalan bu kardeşlerimizin Saadet Partisi iktidarında bütün haklarına kavuşacaklarına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN