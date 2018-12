03 Aralık 2018 Pazartesi 15:33



Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis ve Malatya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda, kent merkezindeki özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan yaklaşık 50 öğrenci gösteriler yaptı.Programda konuşan Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Engelliler Günü'nün amacının toplumda farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Pekmez, "Sadece bugün engellilerimizin sorunlarını tartışmamalıyız, diğer günlerde de engellilerimiz ile birlikte olmalıyız." dedi.Anadolu Engelliler Derneği Başkanı Abidin Harputluoğlu da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelli insanların sorunlarına dikkati çekmek için belirlendiğine işaret etti.Kahta ilçesinde de bir grup genç, farkındalık oluşturmak amacıyla mesajlarını işaret diliyle verdi.Kahta Gençlik Merkezinden gönüllü 5 genç, "Engeliler toplumun aynasıdır, En büyük engel sevgisizliktir. Bir gün değil her gün ilgi görmek istiyoruz. Tohum toprağa, engelli topluma emanettir. Asıl körlük cehalettir." mesajlarını işaret diliyle anlattı.ŞanlıurfaŞanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezinde, engelliler tarafından üretilen eserlerin yer aldığı sergi açıldı.Vali Abdullah Erin ve beraberindekiler, sergiyi gezerek ürünleri inceledi.Erin, sergi açılışının ardından konferans salonunda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:"Kalbiniz ve gönlünüz engelli ise esas engelli olan sizlersiniz. Bunu hayatın her alanında örneklendirmek mümkündür. Hiçbir engeli olmamasına rağmen beyinleri, zihinleri ve kalpleri dumura uğramış 15 Temmuz'daki binlerce engellinin bize ödettiği toplumsal maliyeti ve millete yönelik gerçekleştirdikleri, ettikleri ihanet teşebbüsü bu örneklerden biridir."Erin, son yıllarda engellilerin ve ailelerin yükünün hafifletilmesi için büyük çalışmalar yapıldığını belirterek, bu çalışmalarda görev alan herkese teşekkür etti.Konuşmaların ardından engelliler tarafından engellilerin sorunlarını konu alan pandomim gösterisi yapıldı.Etkinlik, engellilerin mini konseriyle son buldu.MalatyaMalatya'da, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, İnönü Üniversitesi tarafından Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada engellilerin sosyal yaşama dahil edilmesinin önemli olduğunu anlattı.Engelli istihdamına yönelik önemli adımlar attıklarını söyleyen Çalık, "2002 yılından önce 5 bin engelli istihdamı vardı, şu an engelli istihdamı 150 bini geçti. Kamudaki engelli istihdam oranını yüzde 4'e, özel sektördeki istihdam oranının ise yüzde 3'e çıkardık. Eğitim, ulaşım ve erişimin önündeki engelleri kaldıralım istiyoruz, bunun için yasal düzenlemeler yaptık. Evde bakım hizmeti yapılan 521 bin insanımız var." diye konuştu.İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise temel amaçlarının engelsiz eğitim ve erişim olduğunu ifade ederek, engellilerin tüm hizmetlere rahatça ulaşabilmelerini sağlamak için gayret gösterdiklerini dile getirdi.Engellilerin eğitimine üniversite olarak önem verdiklerini belirten Kızılay, "Üniversite kütüphanesi bünyesinde görme engellilere yönelik kütüphane var. Burada görme engelliler için 5 bine yakın kaynak var. Türkiye'nin en büyük görme engelli kütüphanelerinden birine sahibiz." dedi.Konuşmaların ardından otizmli çocuklar halk oyunları gösterisi yaptı.KilisKilis'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.Etkinlik kapsamında, kent genelinde eğitim gören özel eğitim öğrencilerinin katılımıyla "O Ses Kilis Özel" yarışması gerçekleştirildi.Renkli görüntülerin oluştuğu yarışmalarda veliler ve öğrenciler eğlenceli anlar yaşadı.Yarışmanın ardından özel eğitim öğrencileri katı atıklara dikkati çekmek amacıyla podyuma çıktı.Günün modasını yansıtan giysilerin yanı sıra çöp poşetleri, karton koli ve plastik atıklardan yapılan kostümler ile tarihi motiflerin yer aldığı kıyafetler sergileyen öğrenciler büyük alkış aldı.