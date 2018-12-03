03 Aralık 2018 Pazartesi 15:43



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:43

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında çalışan engelli personeller için etkinlik düzenlendi.Etkinlik kapsamında İslahiye Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Mustafa Yıldız, hastanede çalışan engelli personellerinin günlerini makamında pasta keserek kutladı.Her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğunu vurgulayan Yıldız, engelli vatandaşların ve personellerin geleceğe umutla ve sevgiyle bakabilmelerinin önemli olduğunu belirtti.Yıldız, engelli vatandaşların toplumun gerçeği ve vazgeçilmez bireyleri olduğunu söyledi.En büyük engelin sevgisizlik olduğuna dikkat çeken Yıldız, tüm engelli vatandaşların ve personellerin aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam geçirmelerini diledi.Yapılan ikramların ardından Başhekim Yıldız, çalışan engelli personele çiçek ve teşekkür belgesi takdim etti.Engelli öğrenciler belediyeyi ziyaret etti3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri Kapsamında Fikret Öztürk İlköğretim Okulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri İslahiye Belediyesi'ni ziyaret etti.Öğrencileri ve idarecileri başkanlık makamında karşılayan belediye başkan yardımcısı Ergin Mideoğlu, öğrencilere çeşitli hediyeler vererek ikramlarda bulundu.Mideoğlu, okul müdürü Hasan Yetim'e ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.