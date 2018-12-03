3 Aralık Dünya Engelliler Günü

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:47



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:47

Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Yozgat İl Müdürlüğü ile KYK Yozgat öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler etkinlik düzenledi.Yozgat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, devletin engellilere büyük destek, önem verdiğini söyledi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli de toplumun yüzde 12'sinin engelli olarak yaşamını devam ettirdiğini belirtti.Neşeli, engellilerin evde saklanan, utanılan birisi olmadığını ifade ederek, "Toplumda herkesin bir gün engelli olabileceği bilinci oluşuyor. Bu noktada bir zihin dönüşümü yaşandı. Engelli birçok çocuğumuz okullarda eğitimini alıyor, bakım merkezinde rehabilitasyon faaliyetleri devam ediyor." dedi.Yerköy ilçesinde ilk özel bakım ve rehabilitasyon merkezinin açıldığını hatırlatan Neşeli, Yozgat'a da 300 kişilik ruhsal ve zihinsel engellilere yönelik bakım merkezi açılacağını ifade etti.Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan Özcan Sevindik, 3 yıldır Yozgat'taki bakım ve rehabilitasyon merkezinde kaldığını aktardı.Sevindik, "Sonradan engelli oldum. Engelliler daha önceleri evlerine hapisti, dışarı çıkmıyorlardı. Devletimiz iyi ki böyle yerler açmış, bizler buralarda yaşayabiliyoruz. Ben burada çok mutluyum. Buradaki herkes ailem gibi." dedi.Konuşmaların ardından Hamit Uzun kendi yazdığı şiirlerini okudu. Daha sonra protokol üyeleri engellilerle birlikte pasta kesti.