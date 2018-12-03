03 Aralık 2018 Pazartesi 16:05



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:05

Türkiye Beyaz Ay Derneği ile Türk Kızılayı Batman Kan Bağış Merkezi iş birliğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Kan vermede engel yok" sloganıyla kan bağış kampanyası gerçekleştirildi.Bir AVM'de gerçekleştirilen kampanyaya katılan gönüllüler kan bağışında bulundu.Türkiye Beyaz Ay Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Şansi, hedefin hem kan bağışı hem de engelliler konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.Türkiye Beyaz Ay Derneği olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 81 ilde başlatılan kampanyaya Batman şubesi olarak destek verdiklerini belirten Şansi, şunları kaydetti:"'Kan vermede engel yok' sloganı ile yürütülen kampanyaya yoğun ilgi var. Amacımız hem kan verme konusunda hem de engelliler noktasında farkındalık yaratmaktır. Kampanyamıza özellikle genç arkadaşlarımızdan yoğun katılım var."Gönüllülerden Veysi Işık da "Etkinliğe Batmanlılar olarak bizler de iştirak ettik. Türkiye'de dört dakikada bir litre kana ihtiyaç olduğunu okumuştum. Bu nedenle ben de kan bağışında bulundum." ifadelerini kullandı.Bayram Arslan ise, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Yarın bizim de kana ihtiyacımız olabilir, bundan dolayı da seve seve kan vermeye geldim." dedi.