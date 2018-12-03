03 Aralık 2018 Pazartesi 16:08



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:08

Türk Kızılay Sultanbeyli Toplum Merkezi'nin öncülüğünde, Suriye Engelliler Derneği, Arap Derneği ve Pozitif Engelliler Derneği iş birliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.Haseki Kadın Vakfı'nda düzenlenen programda, engelli Suriyelilerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekildi.Türk Kızılay Sultanbeyli Toplum Merkezi Koruma Programı Sorumlusu Arif Muştu, engelli Suriyeli vatandaşlara sağlık alanında oldukça geniş bir hizmet verdiklerini, engelli vatandaşları araçla evden alarak hastaneye götürdüklerini ve tercüman eşliğinde onların rapor almalarına yardımcı olduklarını söyledi.Muştu, tüm medikal malzeme destekleri ile engelli vatandaşların okullaşma süreçlerinin yanı sıra toplum merkezinde engelli Suriyeli vatandaşlara psikolojik olarak da hizmet verdiklerine belirtti.Haseki Kadın Vakfı Başkanı Ayşe Uğuz, engelli Suriyeli vatandaşların maddi ve manevi olarak her zaman yanlarında yer aldıklarını, vakıf olarak onların sorunlarına çözümler üretmeye çalıştıklarını söyledi.Uğuz, engelli Suriyeli vatandaşların Türkiye'de misafir olduğunu ve ev sahibi olarak onların tüm sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini ve kapılarının yardıma muhtaç herkese açık olduğunu kaydetti."Gönüllü sayısının artmasını bekliyoruz"Suriye Engelliler Derneği Başkanı Firaz Favval, sorunların çözülebilmesi için kendilerine destek verecek gönüllü sayısının artmasını beklediklerini vurguladı. Engellilerin sağlık alanında yaşadığı sorunlara değinen Favval, Suriyelilerin kimlikleri olmadığı için rapor ve yardım alamadıklarını ifade etti.Favval, engellilerin eğitim, ulaşım ve iş hayatında da sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, engelli Suriyelilerin sorunlarının çözülmesinde Türkiye'den destek beklediklerini aktardı.Pozitif Engelliler Eğitim Derneği Başkanı İsmail Çavdar, Suriye'deki engelli sayısının savaş nedeniyle artış gösterdiğine işaret etti.Çavdar, Türkiye'de yaşayan Suriyeli engellilerin başta sağlık raporu edinmek olmak üzere iş ve eğitim alanında da sorunlar yaşadığını kaydetti.Türkiye'deki engelli haber ajansı olarak Suriye Engelliler Derneği'ni desteklemeye devam edeceklerini belirten Çavdar, "Bizim felsefemiz din, dil, ırk gözetmeksizin insan odaklı hareket etmek. Sorunların çözümünde de destek sunmak." diye konuştu.Suriye Engelliler Derneği kurucusu ve Arap Derneği Başkanı Metin Turan ise dernekte yaklaşık bin üye olduğu bilgisini vererek, yaşanan sorunları zamanla dernek aracılığıyla çözmeye çalışacaklarını ifade etti.Öte yandan Türk Kızılay yetkilileri, Bayrampaşa Medresesi avlusunda engelli Suriyeli vatandaşlar için Suriye'ye özgü geleneksel lezzetlerden oluşan bir yemek menüsü hazırladı ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.