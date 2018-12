03 Aralık 2018 Pazartesi 16:16



Mersin'de belediye başkanları yayınladıkları mesajlarla, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, mesajında, engelli vatandaşların her konuda yanında olmaya, onların hayatlarını kolaylaştırmaya büyük önem verdiklerini kaydetti.Engelli bireylerin, diğer vatandaşlarla aynı haklara sahip olduklarının bilinciyle çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Kocamaz, "Engelli kardeşlerimizi sosyal hayatla barıştırmak ve onları yaşama dair her konuda teşvik ederek, ihtiyaç duydukları yardım elini uzatmak, kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak için gayret gösterdik. Mersin'de kader birliği ettiğimiz bütün engelli kardeşlerimizi anlayarak ve yaşadıkları tüm sorunları çözerek, gerekli adımları her geçen gün daha kararlı bir şekilde atıyoruz." ifadesini kullandı.Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna da her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğine dikkati çekti.Kent genelindeki engelli dernekleriyle istişare içerisinde çalıştıklarını ve her zaman yanlarında olduklarına vurgu yapan Tuna, engellilerin sosyal hayata ve üretime katılımını sağlayan projeler hayata geçirdiklerini dile getirdi.Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk da "engellilik" unsurunun toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren çok önemli bir konu olduğu değerlendirmesinde bulundu.Engelli vatandaşlarla empati kurulması gerektiğine işaret eden Pamuk, engelli bireyleri toplumsal yaşama ve istihdama kazandıracak projelere destek verdiklerini bildirdi.Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can da engelleri ortadan kaldırmak için "engelsiz" projeler hayata geçirdiklerini ifade etti.Engelli bireylerin hayatın her aşamasında yer almaları için çalıştıklarını aktaran Can, bu konuda yerel yönetimlerin ve hükumetin birlikte mücadele etmesi gerektiği görüşünde bulundu.Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da engelli bireylere karşı toplumsal duyarlılığın daha fazla artmasını diledi.