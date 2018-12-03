03 Aralık 2018 Pazartesi 16:18



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:18

Malatya'nın Kale ilçesinde polis ekipleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla fiziksel engelli öğrenciyi ekip aracında gezdirdi.Kale İlçe Emniyet Amir Vekili Dinçer Farımaz ve personeli Engelliler Haftası dolayısıyla İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi fiziksel engelli Ferhat Bilici'yi okulunda ziyaret etti.Bilici'ye hediye veren polis ekipleri, engelli öğrenciyi kucağa alarak, ekip aracına bindirdi. Polis aracıyla bir süre ilçede devriye atan Bilici, daha sonra yine araçla İlçe Emniyet Amirliğine getirilerek, makam koltuğuna oturtuldu. Engelli öğrenci, telsizde ekiplerle de konuştu.Emniyet Amir Vekili Farımaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, herkesin bir engelli adayı olduğunu belirterek, "En büyük engel bedenlerde değil kalplerde ve zihinlerdedir. Bizler kalpteki ve zihindeki engelleri kaldırarak, toplumumuza engelli kardeşlerimizin de bizim bir parçamız olduğu bilincini yerleştirmemiz gerekmektedir." dedi.Mutluluğu gözlerinden okunan engelli öğrenci Bilici ise çok mutlu ettiğini anlatarak, "Polisleri çok seviyorum. Kısa süreliğine de olsa ekip arabasına binmek ve ilçe emniyet amirliği koltuğunda oturup telsizden konuşmak çok güzeldi. Çok mutlu oldum, herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.Engelli öğrenci daha sonra polis ekiplerinde yine ekip aracıyla evine bırakıldı.