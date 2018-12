03 Aralık 2018 Pazartesi 16:19



SAKARYA/DÜZCE/BARTIN/BOLU/ Sakarya, Düzce, Bartın, Bolu ve Karabük'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.Sakarya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce Serdivan Erol Olçok Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, engellilerin yıl boyunca yaptığı faaliyetler slayt şeklinde gösterildi.Etkinlikte, engelli bireylerin sunduğu halk oyunu gösterisi ve müzik dinletisi beğeni topladı.Engelliler, seslendirdikleri şarkılarla gönüllerince eğlenirken, klarnet çalan engelli genç ise izleyicilerden alkış aldı.Etkinlik sonunda Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'e engelli öğrencilerin yaptığı Türk bayrağı tablosu hediye edildi. Vali Nayir, daha sonra engellilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.Düzce3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, Beyazay Derneği ve Türk Kızılayı Düzce şubelerince yürüyüş düzenlendi. Cedidiye Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte, Düzce Belediyesi Mehter Takımı marşlar çaldı.Anıtpark'taki etkinlikte, engelli bireyler şarkı ve türküler seslendirdi.Programda, Yeşil Düzce Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören 5 engelli öğrenci, zeybek gösterisi sundu. Gösteriyi, katılımcılar ilgiyle izledi.Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, yaptığı konuşmada, kendilerine böyle güzel bir günü yaşattıkları için engelli bireylere teşekkür etti.Türk Kızılayı'nın, mazlumlara ulaşmada 150 yılı geride bıraktığını ifade eden Can, "Türk Kızılayı'nı toplumun göz bebeği haline getirmek, bizim birinci hedefimizdi. Sokakta yürüyen insana, sivil toplum kuruluşuna, belediyeye '(Benim Kızılay'ım) dedirtebildiysek ne mutlu bize." diye konuştu.Konuşmaların ardından protokol üyeleri, engelli bireylerin hazırladığı eşya satış reyonunu ziyaret etti.BartınBartın'da ise Valilik ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Sakatlar Derneği Bartın Şubesi tarafından Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, protokol üyeleri engellilerle bir araya geldi.Belediye Başkanı Cemal Akın, yaptığı konuşmada, belediye olarak bugüne kadar engellilere yönelik çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.Engellilere her alanda destek verdiklerini ifade eden Akın, "Şu anda da engelli yaşam merkezi oluşturuyoruz. Bütün masrafları belediyemizce karşılanacak bu merkezi 5 Ocak 2019'da hizmete açmış olacağız." dedi.Programın ardından yürüyüş düzenlendi.BoluBolu'da da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli öğrenciler, Boluspor Kulübü'nü ziyaret etti.Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerine gelen Sarıcalar Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencileri, kulüp başkanı Necip Çarıkçı, teknik direktör Sait Karafırtınalar, yöneticiler ve futbolcularla bir araya geldi.Öğrencilere, Çarıkçı, Karafırtınalar ve futbolcular tarafından forma ve atkı hediye edildi. Daha sonra öğrenciler, futbolcularla antrenman sahasına geçerek spor yaptı.Ziyaretin sonunda antrenman sahasında hatıra fotoğrafı çektirildi.KarabükKarabük'te ise 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli dernekleri tarafından kent merkezindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, İstiklal Marşı okundu.Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, çalışmalarından bahsetti.Engellilerin bir gün değil, her gün hatırlanması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, engellilerin topluma kazandırılması ve haklarının diğer insanlarla eşit ölçüde sağlanması gerektiğini vurguladı.