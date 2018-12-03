AK Parti Hayrabolu
İlçe Başkanı Egemen Türkay Güven ve yönetim kurulu üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla Hayrabolu Engelsiz Yaşam Derneği'ni ziyaret etti.
Başkan Güven ziyaretinde, Dernek Başkanı Erdem Özcan
ve üyelerle bir süre görüştü.
Dernek binasında engellilerle sohbet eden Güven, her zaman engelli bireylerin yanında olduklarını söyledi.
Dernek Başkanı Özcan da ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Başkan Güven'e dernek çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
03 Aralık 2018 Pazartesi 16:27