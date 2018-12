03 Aralık 2018 Pazartesi 16:34



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, göreve geldikleri günden bu yana engelli bireyleri sosyal hayatla barıştırmak ve yaşama dair her konuda teşvik ederek, kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak için gayret gösterdiklerini söyledi.Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın katılımlarıyla gerçekleşen programda sergilenen tiyatro oyunu ve konserlerle engelli bireyler ve aileleri keyifli bir gün geçirdi.Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki etkinlikte konuşan Kocamaz, tüm engellere rağmen Mersin'de barış ve kardeşlik içerisinde yaşadıklarını belirterek, "Biz bir bütünüz. Tüm engellere ve engellemelere inat, güzide kentimiz Mersin'de omuz omuza olmanın kıvancıyla kardeşlik ve barış içinde yaşıyoruz. Bilmeliyiz ki, aynı topraktan geldiğimiz şu ahir dünyada aynı havayı soluyorsak, güneş gök kubbede bizlere aynı ışığı sunuyor, hepimizi aynı şekilde ısıtıyorsa hüzünlerimiz, sevinçlerimiz aynı ise bizi birbirimizden ayrı kılacak hiçbir engel yoktur. Eğer bir engel var ise o da insanoğlunun kalbindeki ve zihnindeki engelden başka bir şey değildir" diye konuştu."Toplumda yaşayan tüm bireyler eşittir"Engelli bireylerin yıllar boyunca çok ağır ayrımlara maruz kaldıklarını kaydeden Kocamaz, engellilere hitaben, "İnsanların bilinç eksikliğinin, empati yoksunluğunun bedelini çok ağır ödediniz. Son yıllarda bu algı büyük oranda değişmiş olsa da sizlerin halen karşılaştığı en büyük ve en tehlikeli sorun ötekileştirilmektir. Toplumumuzda siz saygıdeğer kardeşlerimize yönelik bu tutumların değiştirilebilmesi amacıyla, sizlerin farklılıklarına saygı göstererek, toplumda yaşayan tüm bireylerin eşit olduğuna inanmamız ve bu inancı günlük yaşantımızda uygulamamız gerekmektedir. Bu bilinçle eğitimden sağlığa, iş ve mesleki rehabilitasyondan kültür ve sanata, spor ve kent standartlarının iyileştirilmesine, ulaşımdan psikolojik ve sosyal desteğe kadar birçok alanda siz sevgili kardeşlerimize, en üst düzeyde hizmet sunarak, sizlerin üreten vebağımsız bir şekilde yaşayabileceğiniz bir dünya oluşturmak bizlerin en öncelikli görevidir" ifadelerini kullandı.Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldikleri günden bu yana engelli bireyleri sosyal hayatla barıştırmak ve yaşama dair her konuda teşvik ederek, kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak için gayret gösterdiklerinin altını çizen Kocamaz, "Bizler, her konuda sizlerin yanında yer almaya, sizlerin hayatlarını kolaylaştırmaya büyük önem ve özen gösteriyoruz. Mersin'de kader birliği ettiğimiz, siz engelli kardeşlerimizi anlayarak ve yaşadığınız tüm sorunları çözerek, Mersin'i engelli dostu bir kent yapmanın hazzını yaşıyoruz" şeklinde konuştu."Engelli kardeşlerimizin engelsiz bir kent yaşamı sürmesi için çabalıyoruz"Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, Mersin'i engelsiz bir şehir haline getirmek için hayata geçirdikleri ilklerden bahseden Kocamaz, Engelliler Dairesi Başkanlığı'nı kuran ilk büyükşehir belediyesi olmanın haklı gururunu yüreklerinde taşıdıklarını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi olarak, özveriyle hayata geçirdikleri çalışmalarından ve elde ettikleri başarılardan söz eden Kocamaz, "Bir kısmından kısaca bahsettiğim, halen büyük bir özen ve özveriyle yürüttüğümüz bu gibi çalışmalarımız dolayısıyla Dünya Engelliler Vakfı ve Dünya Engelliler Birliği tarafından 'Küresel Sosyal Farkındalık Ödülü' ile onurlandırıldık. Ayrıca 14-16 Haziran 2016 tarihleri arasında New York'ta yapılan Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesine Taraf Devletler 9. Toplantısı'nda 'Erişilebilirlik Ödülünü' almaya hak kazandık. Bu ödüller, başarımızın tescili ve kadromuzun motivasyonu için önemlidir. Ancak biz, ödül kazanmak için değil Mersin'de yaşayan siz değerli engelli kardeşlerimizin engelsiz bir kent yaşamı sürmesi için çabalıyoruz. Gayemiz, siz engelli bireylerimiz ve ailelerinizin yüzünde sımsıcak bir tebessüm oluşturmaktır" dedi.Başkan Kocamaz konuşmasının ardından Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Ayferi Tuğcu'ya Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezine vermiş olduğu katkılardan dolayı plaket verdi. Engelli bireyler de Başkan Kocamaz'a Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi'nde yapmış oldukları seramik tabloyu hediye ettiler. - MERSİN