03 Aralık 2018 Pazartesi 16:38



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:38

Diyarbakır, Siirt ve Bingöl'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.Diyarbakır'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün organize ettiği etkinlik kapsamında Yenişehir ilçesindeki Yaşar Kemal Caddesi'nde toplanan engelliler ve aileleri ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri Anıt Park'a kadar yürüdü.Burada konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Halit Açar, engellilerin hayatın tüm alanlarına katılmaları için çalıştıklarını belirterek, son dönemde çok önemli düzenlemelerin yapıldığını söyledi.Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Mehmet Akif Karataş da çıkarılan yasalar sayesinde son 10 yılda 50 bini aşkın engellinin istihdama kavuştuğunu vurguladı.SiirtSiirt'te 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla "empati yürüyüşü" yapıldı.Siirt GAP Gençlik ve Kültür Evinin düzenlediği etkinlikte aralarında Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, engelli aileleri ile öğrencilerin yer aldığı grup, Siirt Lisesi önünde toplandı."Yapacaklarım sınırlı ama ufkum geniş", "Engelleri aşmak için el ele", "En büyük engel engellenmektir" ve "Engelli olmak engel değildir" yazılı dövizleri taşıyan grup, Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'ne kadar yürüdü.Belediye Başkan Vekili Taşkın, burada yaptığı konuşmada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.Herkesin engelli adayı olduğunu ifade eden Taşkın, "Biz bu hayatı birlikte yaşıyoruz ve her an hepimizin başına değişik kazaların gelme ihtimali var. Bunların sonucunda hepimizin birer engelli adayı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Hükümetimiz son yıllarda bu konuda çok önemli icraatlar gerçekleştirdi. Biz de belediye ve kamu kurumları olarak bu noktada çeşitli çalışmalar yapıyoruz." şeklinde konuştu.Taşkın, engellilere yönelik çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.Gençlik ve Kültür Evi Temsilcisi İdris Tan da toplumda engellilere yönelik duyarlılığı artırmak amacıyla bu tür etkinlikler gerçekleştirdiklerini aktardı.-BingölBingöl'de valilik ve belediyle işbirliğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir kafede etkinlik düzenlendi.Vali Kadir Ekinci burada yaptığı konuşmada, engellilere yönelik çalışmalarının 3 Aralık ile sınırlı olmadığını söyledi.Engellilerin hayatını kolaylaştıracak kararların alınmasında ilgili dernek temsilcilerinin de yer almasının önemini vurgulayan Ekinci, şunları kaydetti:"Son yıllarda devletimizin almış olduğu kararlar sayesinde engellilerle ilgili farkındalık oluşması, hayatın içerisinde yer almaları noktasında olumlu gelişmeler olmuştur. Bireysel anlamda da spordan sanata, eğitimden siyasete, her alanda engelli kardeşlerimiz varlıklarını ortaya koymuş ve hem ülkemiz adına, hem de ilimiz adına çok özel başarılara imza atmışlardır."Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi ise engelliler için yaptıkları çalışmalardan örnekler vererek, onların günlük hayatta aktif olarak yer alması için gayret ettiklerini aktardı.