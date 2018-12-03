03 Aralık 2018 Pazartesi 16:54



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:54

Bitlis'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gönüllülerince Şehit Mahir Ayabak Ortaokulunda düzenlenen etkinliğe Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, şube müdürleri, gönüllüler ve engelli öğrenciler katıldı. Programda engelli öğrenciler tarafından çeşitli şiir ve şarkılar okunurken, gençlik merkezi gönüllüleri tarafından düzenlenen eğlence programları ile çocuklar doyasıya eğlendi. Program sonunda açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, en büyük engelin insanların iletişim kurarken, kendi muhatabının arasına koyduğu bariyer olduğunu söyledi. Korkmaz, "En büyük engel sevgisizliktir. İnsanların zihinlerinde oluşturduğu engellerdir. Yoksa beden ve diğer engelleri biz engelden saymıyoruz. Çünkü Allah yaratınca istediğini istediği şekilde yarattığına inanıyoruz. Bugün burada 35 erkek ve 20 kız olmak üzere Ahmet Eren Eğitim Uygulama Okulumuzdaki 55 öğrencinin Bitlis Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından ortaklaşa organize ettikleri programı hep birlikte izledik. Valimiz programımıza teşrif ederek, öğrencilerimize çeşitli hediyeler takdim etti. Tatvan ilçemizde de bir eğitim uygulama okulumuz var. Orada da 83 öğrencimiz var. Bunun yanı sıra bin 700 öğrencimiz 21 rehabilitasyon merkezimizle haftanın çeşitli günlerinde programlar icra etmektedirler. Bakanlığımız engelli öğrencilere ayrı bir önem veriyor. Bunlara pozitif ayrıcalık yapıyor. Öğrencilerimizin her birini evlerinden alıyoruz. Öğle yemeklerini veriyoruz. Bazen bir sınıfta 3 öğrencimiz oluyor. Çocuk engel seviyesine bazen 2, bazen de bir öğrencimiz oluyor. 4 öğrenci üzerinden eğitim yapan sınıfımız yok. Bu manada öğretmenlerimize, okul idaremize, özellikle sabahtan akşama kadar bu öğrencilerimize emek sarf eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.Gençlik Merkezi Gönüllüsü İdris Mamiş ise, "Bugün gençlik merkezi ailesi olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Bitlis'teki engelli kardeşlerimizi eğlendirmeye geldik. Bugün gerçekten engelli kardeşlerimizin yüzündeki mutluluğu görebiliyoruz. Bizde o mutluluktan kendi payımıza düşeni alabilmekten keyif alıyoruz. Her insan bir engelli adayıdır. Bir yerde saygı ve sevgi varsa eğer, orada engel yoktur" diye konuştu.Program engelli öğrencilere çeşitli hediyeler verilmesinin ardından sona erdi. - BİTLİS