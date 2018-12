03 Aralık 2018 Pazartesi 16:55



AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları üyeleri, "Sevgi her engeli kaldırır" etkinliğinde engellilerle buluştu.Bakırköy'deki Baruthane Millet Bahçesi'nde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve gençlik kolları üyeleri, engelli vatandaşlarla bir araya geldi.Engelliler ve yakınlarıyla Millet Bahçesi'nde yürüyen Şenocak, tekerlekli sandalyeye bağlı bir engellinin aracını iterek yardım etti.Yürüyüşün ardından konuşan Şenocak, dün Engelsiz Yaşam Fuarı'nı ziyaret ettiklerini belirterek, "Bir dizi etkinlikler de gerçekleştirdik ve oradaki engelli kardeşlerimizin yaptıklarını gördüğümüz zaman, gerçekten engelin hiçbir şeye engel olmadığını gördük. Demek ki önemli olan azim ve kararlılık." dedi.Her zaman engellilerin yanında olacaklarının altını çizen Şenocak, "Biz yıl içerisinde AK Parti olarak sürekli, bizzat bu alanda komisyonumuzla olmak üzere, engelli kardeşlerimizle yıl içinde yaptığımız birçok etkinlikle beraber oluyoruz. Sadece bugün, günün anlamı vesilesiyle bir dizi ayrı etkinlik gerçekleştirsek de bu kardeşlerimizle yıl içerisinde birçok programda bir araya geliyoruz." diye konuştu.Şenocak, herkesin potansiyel engelli adayı olduğunu aktararak, bunu unutmamak gerektiğini ifade etti.AK Parti dönemiyle engelliler ve ailelerinin hayata bakışının ne denli değiştiğini bir kez daha gördüklerini vurgulayan Şenocak, şöyle devam etti:"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle engelli kardeşlerimiz adeta yeni bir hayat çizgisiyle buluştu. Onlara ve ailelerine, yaşam hakkı ve koşulları noktasında verilen destekler değerlendirildiği zaman, her biri hayal gibi geliyor. Bunu engelli kardeşlerimiz ve aileleri söylüyor. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında emeği geçenlere buradan bir kez daha şükranlarımızı sunmak istiyorum."Şenocak, dün akşam bir belediye başkanıyla bir araya geldiğini, başkanın engellilerle ilgili bugün açılacak bir projeden bahsettiğini belirterek, projenin "ailelerin gün içinde çocuklarını bırakacağı, gecesiz, konaklamasız butik otel sistemi" şeklinde olduğunu aktardı.AK Parti İl Başkanı Şenocak, daha iyi bir yaşam sürebilmeleri için AK Parti olarak her zaman engellilerin yanında olacaklarını sözlerine ekledi.Etkinliğe, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, Ampute Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak, engelliler ve yakınları katıldı.