İzmir
'in Seferihisar
ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
nedeniyle düzenlenen etkinlikte vatandaşlar ile engelliler yürüyüş yaptı.
AK Parti Seferihisar İlçe Teşkilatı tarafından organize edilen ve Atatürk Caddesi
'nden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı
'nda son buldu.
Yürüyüşün ardından gazetecilere açıklama yapan AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Serdar Kısaağa, engelleri aşmak ve engellilerin sesini duyurmak için bu yürüyüşü gerçekleştirdiklerini söyledi.
Kadın Kolları Başkanı Berrin Özdemir ise engelli bireyleri anlamak için empati kurulması gerektiğini belirterek "Onların yaşamlarını göz önüne alarak hayatlarını kolaylaştırmak adına ne gibi çalışmalar yapabiliriz bununla ilgili düşünmemiz gerekiyor. Engellilerimiz günlük yaşamda birçok engelle karşılaşıyor. Bu engelleri ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri almak gerekiyor. Kamu kurumlarından ve günlük yaşamda engellilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için gerekli çalışmaları yapmak gerekiyor. AK Parti hükümeti olarak her zaman engellilerin yanında olduk. Kamusal alanda engellilerimiz için istihdam imkanı sağladık." dedi.
Etkinlikte vatandaşlar pasta kesip hatıra fotoğrafı çektirdi.
03 Aralık 2018 Pazartesi 16:57