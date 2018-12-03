Sandıklı
Kaymakamı Eflatun Can Tortop
, 3 Aralık
Dünya Engeliler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Tortop, mesajında, dünya genelinde 1992 yılından bu yana 3 Aralık gününün, hayata onların penceresinden bakarak farkındalık yaratmak ve sosyal hayata engelsiz bireyler olarak katılmaları hususunda toplumda duyarlılık oluşturmak amacıyla "Dünya Engelliler Günü
" olarak kabul edildiğini kaydetti.
Engelli olmanın, hiçbir zaman hayatın içinde olmak için engel olmadığını belirten Tortop, şöyle devam etti:
"Şüphesiz ki engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve başkalarına muhtaç olmadan toplumsal hayata katılmaları ülkemizin güçlenmesine katkıda bulunacaktır.Engellilik alanındaki sorunlar sadece engelli bireyleri değil tüm toplumu ilgilendiren ve çözümüne yönelik katılımını gerektiren sorunlardır. Devletimiz her zaman sosyal devlet anlayışıyla vatandaşlarına eşit hak ve imkanlar sunarak temel hak ve özgürlükler konusunda vatandaşlara daha yakın olmaya, onların sosyal yaşama katılımlarını artırma konusunda hizmet sunmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, doğru ve kalıcı çözümler üretmek, onların toplumla uyum içerisinde bütünleşerek karşılıklı saygı ve sevgi ortamında birbirlerini anlayarak yaşayabilmesi en büyük gayemizdir.3 Aralık Dünya Engelliler Günü
vesilesiyle bir kez daha, engelin bedende değil, yürekte ve zihniyette olduğu gerçeğini hatırlatıyor, tüm engelli vatandaşlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür geçirmelerini diliyorum."
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:01