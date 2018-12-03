03 Aralık 2018 Pazartesi 17:04



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:04

Manisa'nın Yunusemre, Sarıgöl ve Demirci ilçelerinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı.Yunusemre ilçesinde özel eğitim merkezinde eğitimini sürdüren engelli öğrencilerin anneleri çocukları için sahneye çıkarak şarkı söyledi.Öğretmen Şükran Bilginer Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ndeki etkinlikte "Gönüllüler Korosu" adıyla engelli çocuklarını eğlendirmek için sahneye çıkan veliler, söyledikleri şarkılarla çocuklarına unutulmaz anlar yaşattı.Sunuculuğunu öğrencilerin yaptığı etkinlikte engelli öğrencilerin okulda ve günlük yaşamdaki anlarına dair kesitler öğretmenler tarafından hazırlanan videoyla sergilendi. Anneler, duygusal anların yaşandığı video gösterisini çocuklarına sarılarak izledi.Manisa Özel Eğitim Uygulama 3. Kademe Okulu Müdürü Murat Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli çocukları olan aileleri toplumdan koparmamak için çabaladıklarını söyledi.Etkinliği düzenleyen müzik öğretmeni Hacer Yılmaz, "Çocuklarımızın bu özel günlerinde onlar için bir sahne çalışması düzenledik. Velilerimiz ile birlikte bir yola çıktık. Şarkı söyleyerek engelli çocuklarımıza hediye vermek istiyoruz." dedi."Bizim çocuklarımız çok özel"Öğrenci velisi Deniz Tükenmezer, çocukların varlığının onu çok mutlu ettiğini belirterek, "Bizim varlığımız onların yaşama kaynağı. Bence engelli olsun olmasın her insan annelik duygusuyla çocuğunu korur kollar. Ama bizim çocuklarımız çok özel, diğer annelere göre farklıyız." diye konuştu.Polislerden engellilere özel programManisa İl Emniyet Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle Polisevi'nde etkinlik düzenledi.Etkinlikte İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız ve üyeleriyle bir araya geldi.Bilgiç, başta dernek başkanı Yıldız olmak üzere, tüm bedensel engellilere çiçek takdim etti. Bilgiç, ayrıca engellilerin talebi üzerine, yaşanan sorunların anında çözümü için "WhatsApp" grubu kurdu.Dernek Başkanı Yıldız, Emniyet Müdürü Bilgiç'e teşekkür etti.SarıgölSarıgöl ilçesinde de Atatürk Oraokulu öğretmen ve öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engellilerin yaşadığı zorlukları canlandırdı.Atatürk Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte anaokulu öğrencileri işaret diliyle "Canım Öğretmenim" adlı şarkıyı söyledi.DemirciDemirci ilçesinde ise Demirci Ticaret ve Sanayi Odası, ilçedeki 2 engelli öğrenciyi bir günlüğüne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı yaptı.Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kalem, "Odamızda bugün engelli kardeşlerimizi ağırladık. Engelli çocuklarımız bize Allah'ın hediyesidir. Sahip çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da ilçede çalışan engelli vatandaşları iş yerlerinde ziyaret etti.