Diyarbakır
, Siirt
ve Bingöl
'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Diyarbakır'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün organize ettiği etkinlik kapsamında Yenişehir
ilçesindeki Yaşar Kemal
Caddesi'nde toplanan engelliler ve aileleri ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri Anıt Park'a kadar yürüdü.
Burada konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Halit Açar, engellilerin hayatın tüm alanlarına katılmaları için çalıştıklarını belirterek, son dönemde çok önemli düzenlemelerin yapıldığını söyledi.
Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Mehmet Akif Karataş
da çıkarılan yasalar sayesinde son 10 yılda 50 bini aşkın engellinin istihdama kavuştuğunu vurguladı.
Bingöl,Diyarbakır,3 Aralık,Dünya Engelliler Günü
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:13