3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla Düzce
'de yürüyüş ve programlar düzenlendi.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla Beyazay
Derneği Düzce Şubesi ve Türk Kızılayı
Düzce Şubesince 'Kan vermeye engel yok' sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Cedidiye Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte, Düzce Belediyesi Mehteran Takımı engelli bireyler için marş çaldı.
Anıtpark'ta devam eden etkinlikte, engelli bireyler katılımcılara hazırladıkları şarkı ve türküleri okudu.
Programda, Yeşil Düzce Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören 5 engelli öğrenci Zeybek oyunu sergiledi. İzleyicilerin alkışları arasında yapılan Zeybek dansı, engellilerin de dans edebileceğini ortaya koydu.
Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can
, konuşmasında, kendilerine böyle güzel bir günü yaşattıkları için engelli bireylere teşekkür etti.
Türk Kızılayı'nın, mazlumlara ulaşmada 150 yılı geride bıraktığını ifade eden Can, şöyle konuştu:
"Bu yıl 150. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Cumhuriyetten eski, ulu bir çınar olan Türk Kızılayı, 150 yıldan beri misyonu icabı üzerine düşen her görevi yerine getirmeye çalıştı. Türk Kızılayı'nı toplumun göz bebeği haline getirmek bizim birinci hedefimizdi. Sokota yürüyen insan, sivil toplum kuruluşu, belediye 'Benim Kızılay'ım' dedittirebildiysek, ne mutlu bize."
Can, engelli bireyleri kan verme konusundaki kararları için tebrik ettiğini de sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri, engelli bireylerin el emeği ile hazırladığı eşya satış reyonunu ziyaret etti.
Programa, Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir
ve Ümit Yılmaz
ile İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz
, İl Jandarma
Komutanı Mustafa Çetinkaya
ile Türk Kızılayı Düzce Şube Başkanı Halil Aydın
katıldı.
Düzce,3 Aralık,Dünya Engelliler Günü
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:13