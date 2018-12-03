Samsun
'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
nedeniyle etkinlik düzenlendi.
Samsun Valisi Osman Kaymak, Mavi Işıklar Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan etkinlikte yaptığı konuşmasında, son yıllarda devletin engelli bireylere daha çok destek verdiğini söyledi.
Engelsiz bireylerin engelli vatandaşlara yardım etmesi gerektiğini belirten Kaymak, "Engelli vatandaşlarımıza yardım etmek hepimizin sorumluğudur. Ne zaman ne olacağımız belli değil. Bu sorumluluk her zaman olmalı." diye konuştu.
Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı
ise engelli vatandaşlar ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Etkinliğe, Samsun Garnizon Komutanı Recep Ali Üstün, Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz
ve engelliler katıldı.
Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
tarafından da bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte engelli çocuklar farklı gösteriler sundu.
Dünya Engelliler Günü,3 Aralık,Samsun
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:29