03 Aralık 2018 Pazartesi 17:40



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:40

Kavak ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri engelli öğrencilerle bir araya geldi.Komiser Yardımcısı Mustafa Koç, özel bir merkeze düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, tüm insanların birer engelli adayı olduğunu dile getirdi.3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir dizi ziyaretlerde bulunduklarını ifade eden Koç, "şunları söyledi:Hepimiz engelli adayıyız. Kardeşlerimize engelli demeyi yanlış buluyorum. Onlar bizim kardeşimiz. Hiç birisi isteyerek bu hale gelmedi. Bizler de her an bu hale gelebiliriz. O kardeşlerimizin sevgiye, ilgiye ihtiyacı var. Biz de emniyet teşkilatı personeli olarak bu günümüzü bu kardeşlerimizin yanında geçirelim dedik. Kardeşlerimizin mutluluk saçan gülücükleri ile karşılaştık."Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ayşe Tekin Arslan ise emniyet görevlilerine ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.HavzaHavza ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.Programda özel öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli sahne gösterileri, şiir ve oyunların sergilendi. Programda ayrıca özel öğrenciler tarafından yapılan el ürünlerinin sergilendiği sergi açıldı.LadikLadik ilçesinde bir restoranda gerçekleştirilen programda, Kaymakam Muhammet Çiftçi ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Güçlü, engelli vatandaşlarla bir araya geldi.Kaymakam Çiftci, burada yaptığı konuşmada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayarak, "Aramızda daha önce engelli olmayıp da sonradan engelli olan kardeşlerimiz mevcut. Haliyle herkesin bir engelli adayı olduğu unutulmamalı.Hepimizin engelli kardeşlerimizle yakinen ilgilenmemiz ve onların sahipsiz olmadığını göstermemiz gerekir." ifadesini kullandı.Vezirköprü ilçesinde ise Engelliler Kültür ve Dayanışma Derneği yöneticileri, engelli vatandaşları ziyaret ederek karanfil takdim etti.