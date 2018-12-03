Diyarbakır
'ın Kulp
ilçesinde Atatürk
İlköğretim Okulu özel eğitim sınıfında eğitim gören 9 öğrenciye öğretmenlerince çeşitli hediyeler verildi.
Okulda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte öğretmenler öğrencilere kışlık giysi, bot, çanta, kitap, defter, boya ve kalem hediye etti.
Özel eğitim sınıfı öğretmenleri ile öğrencilere hediye veren okul müdürü Ömer Aslan
, eğitimin her aşamasının önemli olduğunu kaydetti.
Aslan, "Eğitim çok önemli bir olgu ama özel eğitimin önemi daha da başka.Özel eğitim için bütün imkanlarımızı seferber etme çabasını göstermeye gayret ediyoruz. Bu güzel çocuklarımız ile hayırsever insanların arasında köprü olan öğretmenlerimize ve desteğini esirgemeyen bütün hayırseverlere çok teşekkür ediyorum." dedi.
Öğretmen Serkan
Avlar da sadece engelli öğrencilerin eğitimleri ile yetinmeyip aynı zamanda sosyal yaşama katılımlarını sağlamak ve toplumun bu konuda farkındalığını oluşturabilmek için çeşitli etkinlikler hazırladıklarını kaydetti.
Diyarbakır,3 Aralık,Dünya Engelliler Günü
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:47