Kütahya
'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Türkiye Sakatlar Derneği
Kütahya Şubesi ve Kütahya Gençlik Merkezi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte engelliler ve yakınları bir araya geldi.
Dernek Başkanı Hatice Yakar
, yaptığı konuşmada engellilerin toplumda var olduğunu, toplumu oluşturan herkesin bu bilinçle hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Yaşamda biz varız, varız demek için buradayız." dedi.
Konuşmaların ardından yöresel kıyafetler giyen engelliler halk oyunları gösterisi sundu.
Gençlik Merkezi korosu ile şarkılar seslendiren engelliler izleyicilerden büyük alkış aldı.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü
nedeniyle kentteki bir alışveriş merkezinde de program düzenlendi.
Kent protokolü ile vatandaşların ilgi gösterdiği programda engelli öğrenciler şiir dinletisi ile dans gösterisi sundu.
Program, engelliler tarafından yapılan resim sergisinin açılışı ve serginin gezilmesi ile sona erdi.
Türkiye Sakatlar Derneği,Kütahya,3 Aralık,Dünya Engelliler Günü
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:56