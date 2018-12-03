Gümüşhane
'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Gümüşhane Bakım ve Rehabilitasyon Merkezince Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen programda özel öğrenciler, çeşitli gösteriler sergiledi.
Engelli öğrencilerin skeç gösterilerileri, halk oyunları oynayıp türküler seslendirdiği etkinlikte bazı öğrenciler işaret diliyle İstiklal Marşı okudu.
Programda engelli öğrencilerce hazırlanan serginin açılışında konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, özel gereksinimi olan bireylerce düzenlenen programda onlarla beraber olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Sevgi ve ilginin işin içine katıldığı zaman herşeyin mümkün olduğunu ifade eden Taşbilek, "Bugün bir farkındalıktı. Bütün dünyada 3 Aralık özel gereksinimi olan kardeşlerimizin bu toplum içinde var olduğunun bilinmesi için değerlendiriliyor. Onları izlerken heyecanlandım ve çok mutlu oldum. Bütün emeği geçen arkadaşlarımıza samimi teşekkürlerimi iletiyorum. Sevgi ve ilginin her şeye kadir olduğunu hep beraber gördük." ifadelerini kullandı.
Etkinliğe, Vali Taşbilek'in yanı sıra Belediye Başkanı Ercan Çimen
, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş
, protokol üyeleri ve öğrencilerin aileleri katıldı.
Gümüşhane,Dünya Engelliler Günü,3 Aralık
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:58