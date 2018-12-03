Kepez Belediyesi
, engelleri aşarak başarı hikayelerine koşanları 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
'nde Kepezli öğrencilerle buluşturdu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erdem Bayazıt
Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Engelleri Aşarak Zafere Koşanlar" etkinliğine Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy, Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı Başkanı Gülcan Ay, engelli aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Ay, dünyadaki engellilerin bir milyar nüfusla dezavantajlı grubu oluşturduğunu belirtti.
"Engellilerle beraber yaşamayı öğrenmemiz gereklidir." diyen Ay, etkinlikle aslında gençleri hayal ve hedeflerine daha çok motive etmek, azmin ve kararlılığın sonucunda aşılamayacak engel olmadığını göstermek istediklerini kaydetti.
Özsoy da belediye olarak güzel projelere imza attıklarını dile getirerek, "Her zaman engellilerimizin yanı başında daha güzel günlere yürüyeceğiz." ifadesinde bulundu.
Dünyadaki yüzde 10 olan engelli oranının Türkiye
'de yüzde 12 olduğuna dikkati çeken Özsoy, şunları kaydetti:
"Bu oran yaklaşık 8 ila 9 milyon kişiye tekabül etmektedir. Türkiye'deki engelli sayısı bir kişi dahi olsa toplum olarak oturup engellilerle ilgili empati yapmamız gerekmektedir. Ne kadar zor bir yaşamları olduğunu görmeli ve anlamalıyız. Son yıllarda devletimiz engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını daha güzel ve rahat bir biçimde sürdürebilmesi için önemli adımlar attı. Sadece belediyelerin değil, insanım diyen herkesin engelli vatandaşlarımızın yanı başında olması gerektiği inancındayım."
Kepez Belediyesi,3 Aralık,Dünya Engelliler Günü
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:02