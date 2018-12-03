Türkiye
Muhtarlar Konfederasyonu Kadın Kolları Başkanı Hava Rendeci, yaşama engellilerin penceresinden bakıldığı sürece "engelsiz bir yaşamın mimarları" arasında yer alınacağı değerlendirmesinde bulundu.
Rendeci, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla yaptığı açıklamada, engelli vatandaşlara engelsiz bir hayat diledi.
En büyük engelin, engellilere ilişkin zihinlerde var olan engel olduğunu dile getiren Rendeci, şunları kaydetti:
"Bugün toplumumuzda engelli olup her zaman başımızın tacı olan kardeşlerimizin farkındalığını artırmak toplumun her kesiminin sorumluluğu dahilindedir. Yerel yönetimler başta olmak üzere muhtarlarımıza kadar toplumsal mekanizmanın işlemesi için gecesini gündüzüne katan tüm yetkililerimizin bilmesi gereken gerçek, kendi zihnimizdeki engelleri kaldırarak, engelli kardeşlerimiz ile bir bütün olmaktır. Yaşama onların penceresinden baktığımız sürece, engelsiz bir yaşamın mimarları arasında yer alırız."
Türkiye,3 Aralık,Dünya Engelliler Günü
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:03