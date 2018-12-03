Tosya
Kaymakamı Deniz Pişkin
, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü
" nedeniyle Tosya Şehit Er Murat Çökmez İlkokulu Özel Eğitim Sınıfları ile Tosya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.
Kaymakam Deniz Pişkin, ziyaretlerle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, bir insanın engelli olmasının diğer insanlar gibi yaşamasına engel teşkil etmeyeceğini söyledi.
İlçedeki engellilerin hayat standardının yükseltilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Kaymakam Pişkin, şunları kaydetti:
"Engellilik sadece engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini değil, toplumu oluşturan tüm kesimler tarafından ele alınması geeken önemli bir sorundur. Toplumun önemli bir parçası olan engelli vatandaşların üretken ve kendine yetecek bireyler haline gelmesinin sağlanması sosyal devlet anlayışının olmazsa olmazlarındandır."
Ziyaretlerde, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci
ve Tosya İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Karakaş da yer aldı.
Tosya,Deniz Pişkin,Dünya Engelliler Günü,3 Aralık
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:08