Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.
Özel Fizyoaktif Sağlıklı Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından Selahaddin Eyyubi
Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İskender
Akdoğan, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, engellilerin konu edildiği kısa film gösterimiyle devam etti. Engelli öğrencilerin hazırladığı gösterilerin sahnelenmesi ve şarkıların seslendirilmesiyle program sona erdi. - HAKKARİ
Yüksekova,Hakkari,3 Aralık,Dünya Engelliler Günü
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:09