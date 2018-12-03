Taşköprü
Belediye Başkanı Hüseyin Arslan
, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren Sevim Tokatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Özel Eğitim Sınıfı'nı, ardından da engelli aileleri ziyaret etti.
Arslan, ilk olarak Sevim Tokatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim Sınıfı öğrencisi Özlem Buse Şahin
'i ziyaret ederek çeşitli hediyeler takdim etti.
Şahin'in yaptığı çalışmaları inceleyen Başkan Arslan'a Şahin kendi yaptığı bir resim çalışmasını hediye etti. Belediye Başkanı Arslan
daha sonra doğuştan engelli Suna Özen'i ziyaret ederek baba Hüseyin Özen'e her zaman yanlarında olduğunu ve ellerinden gelen desteği ve hizmeti bundan sonra da vereceklerini ifade etti.
Anadolu Lisesi,3 Aralık,Dünya Engelliler Günü
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:10