Batman
Özel Eğitim Uygulama Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
nedeniyle program düzenledi.
Bir düğün salonunda düzenlenen programda sahne alan özel öğrenciler söyledikleri şarkılarla halay ve misket oynayarak gönüllerince eğlendiler. Şarkı ve türkülerle devam eden program, verilen yemeğin ardından son buldu.
Program sonrası açıklamada bulunan Batman Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran
, sadece bugün değil her gün aynı duyarlılığın ve hizmetin gösterilmesi gerektiğini söyledi.
Bu manada Milli Eğitim Kurumu olarak özellikle ciddi çalışmalar başlattıklarını kaydeden Kurtaran, "Bir kısımını epey ilerlettik. Özellikle fiziki altyapı konusunda ciddi yatırımlar planlandı." dedi.
Kurtaran, şöyle konuştu:
"2023 vizyon projesi çerçevesinde özel eğitimle ilgili cok ciddi ve kapsayıcı çalışmalarımız olacaktır. Bakanlığımızın bu konuda ciddi çalışmaları ve planlamaları var. İnşallah hep beraber toplum olarak özel olan çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza gereken hizmeti vereceğiz. Batman'da da bu anlamda güzel çalışmalar yapılıyor. Özel eğitim gereksinimi duyan çocuklarımızla ilgili çok ciddi ve güzel çalışmalar var. Önümüzdeki yıl inşallah bir özel eğitim anaokulumuz' da hizmete girecektir. Özel eğitim uygulama okulumuz da 2018 yatırım planında il yatırım planında yer alan kurumlarımızdır. Bunlarla beraber özel eğitim okul sayımız ve dersliğimiz şu anın 3 katına çıkacaktır inşallah."
Programa, Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Nizamettin Demir, engelli öğrenciler ve veliler katıldı.
Batman,3 Aralık,Dünya Engelliler Günü
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:15