Antalyaspor
teknik heyeti, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla görme engelli futbolcularla dostluk maçı yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri Ahmet Uluç Spor Salonu'nda Gülgün Nihat Ömür Ortaokulu öğretmenleri ve Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Dostluk maçında gözleri kapalı bir şekilde çıngıraklı topla oynayan teknik heyet, görme engelli olmanın zorluklarını birebir deneyimledi.
Toplumda farkındalık kazandırmak için düzenlenen organizasyon renkli görüntülere sahne oldu.
3 Aralık,Dünya Engelliler Günü
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:25