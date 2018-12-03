Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfınca (ZİÇEV) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Vakfın Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikte, zihinsel engelli çocuklar keyifli vakit geçirdi.
ZİÇEV Spor Genel Koordinatörü Osman Akdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gölbaşı'nda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde çocuklara yönelik kültürel, sanatsal ve sosyal çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Akdemir, öğrencilerin çizdikleri resimlerle Orta Doğu Teknik Üniversitesi
'nde resim sergisi açtıklarını, öğrencilerle kurumları gezerek günün anlam ve önemini ifade eden çeşitli aktivitelerde bulunduklarını kaydetti.
Çocuklara sevgi gösterilmesini önemsediklerini vurgulayan Akdemir, "Sabır gösterildiğinde onların çok iyi konumlara geldiklerini görüyoruz." dedi.
Dünya Engelliler Günü,3 Aralık
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:43