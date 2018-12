03 Aralık 2018 Pazartesi 18:56



Amasya ve ilçelerinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.Amasya Valisi Osman Varol, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli vatandaşların hazırladığı el işi ürünleri sergisinin açılış törenine katıldı.Amasya'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide engelli vatandaşlarla bir araya gelen Vali Varol, eser sahipleriyle tek tek konuşarak tebrik etti.Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesi Başkanı Emine Hicin Arslan da Vali Varol'un her zaman engelli vatandaşların yanında olduğunu ifade ederek teşekkür etti.Sergi açılışına, İl Emniyet müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Ali Yıldız, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Arslan, kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.-SuluovaSuluova Şeker Fabrikası'nda düzenlenen programda konuşan Suluova Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, her bireyin birer engelli adayı olduğunu, sosyal devlet anlayışı kapsamında devleti temsil eden idareciler olarak engelliler ve ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlarda bulunduklarını söyledi.Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şubesi Başkanı Mehmet Semiz ise engelli bireylerin sorun ve taleplerini dile getirdi.Şeker Fabrikası tarafından programa katılan engelli vatandaşlara yemek ikram edildi.Programa, Belediye Başkanı Fatih Üçok, Jandarma Komutanı Üsteğmen Hamit Haşimioğlu, Emniyet Müdür Vekili Engin Erkul, İlçe Müftüsü Süleyman Çoban, Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, kurum, kuruluş temsilcileri ile engelli vatandaşlar katıldı.-MerzifonMerzifon ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yürüme engelli 52 yaşındaki Alaattin Dalyan'a motorlu araç hediye edildi.İlçe Özel İdare binası önünde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, sosyal devlet olmanın gereğince engelleri ortadan kaldırmanın görevleri olduğunu söyledi.İlçedeki bütün kurumların engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştığını dile getiren Demirkale, "Devletimiz her geçen gün engellilerle ilgili imkanları sağlıyor. Merzifon'da engelli vatandaşlarımızın daima yanında olan bir derneğimiz var. Kendilerine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.Merzifon Engelliler Derneği Başkanı Keriman Topal ise engellilerin rahat yaşamasını sağlamak adına ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.-TaşovaTaşova Kaymakamı Okan Yenidünya 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Taşova Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.Dernek Başkanı Yavuz Aydın'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Yenidünya, bütün sağlıklı insanların engelli adayı olduğunu söyledi."Engelli bireylerin mutluluğunun kendi mutlulukları olduğunu dile getiren Yanidünya, "Sizlere elimizden gelen bütün destekleri vermeye hazırız. İmkanlarımız dahilinde engelli kardeşlerimizin yaşamlarını daha da kolaylaştırmaya çalışacağız." dedi.