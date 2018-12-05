Bingöl
Devlet Hastanesi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Hastanenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Emin Gündoğdu
, hastanelerdeki sağlık birimlerinde engellilerin ulaşılabilirliği konusunda her türlü hizmetin yapıldığını belirterek, gelen öneri ve eleştirileriler doğrultusunda da bir takım değişiklikler yaptıklarını söyledi.
Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Ekin
de engellilerin hem devlet tarafından desteklenip istihdam edildiğini, hem de bireysel olarak kendi varlıklarını sürdürdüklerini belirtti.
Yapılan konuşmaların ardından hastane çalışanı engelliler tarafından çeşitli gösteriler yapıldı, işaret diliyle şarkı söylendi.
Bingöl,3 Aralık,Dünya Engelliler Günü
05 Aralık 2018 Çarşamba 17:43