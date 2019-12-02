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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

02.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:343 Aralık Dünya Engelliler Günü
Valisi Ahmet Ümit, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ümit, mesajında, bir toplumda insana verilen değerin en belirgin yansımalarından birinin engellilere verilen değer ve onlara sağlanan kolaylıklar olduğunu, engelli bireylere destek olmak ve hayatlarını kolaylaştırmaya çalışmanın her şeyden önce bir gönül işi olduğunu belirtti.
Engelliliğin, sosyal yönleriyle her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini en aza indirgemek için herkesin katkısına, duyarlılığına ve ortak çabasına ihtiyaç hissedilen toplumsal bir gerçek olduğunun ifade edildiği mesajda Vali Ümit, şu ifadelere yer verdi:
"Unutulmamalıdır ki her sağlıklı insan aslında bir engelli adayıdır ve her insan bir gün aniden bu hizmetlere muhtaç duruma gelebilir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla son yıllarda devletimiz tarafından dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik çıkartılan yasalarla uygulamaya konulan istihdam şartları, bakım ve rehabilitasyon hizmetleri, evde bakım hizmetleri, danışmanlık ve destek hizmetleri gibi birçok hizmetler hızla artmaktadır. Bu yaklaşımlarıyla devletimiz, sosyal devlet ilkesinin gereklerini tüm imkanlarını zorlayarak maksimal seviyede gerçekleştirmektedir."
Bolu'da, özel sektörde 839, kamu kurumlarında 421 olmak üzere toplam bin 260 engelli vatandaşın çalışarak ülkenin kalkınmasına ve güçlenmesine katkıda bulunduğunu belirten Vali Ümit, şunları kaydetti:
"Ayrıca 2 bin 4 vatandaşımız da devletimizden engelli maaşı ve/veya engelli bakım yardımı almaktadır. Bütün kurumlar, özel sektör ve sivil toplum olarak Bolumuzu gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında daha yüksek bir konuma taşıma azim ve kararlılığımızı, ilimizin engelli dostu bir şehir olması noktasında da sergilemekte ve engellilerimizden aldığımız güç ve ilhamla çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, bu özel günün engellilerin yaşadığı sorunlara karşı duyarlılığımızın artmasına vesile olmasını diliyor, kendilerine sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum."

Dünya Engelliler Günü, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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