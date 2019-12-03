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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle mesaj yayımladı.

03.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:263 Aralık Dünya Engelliler Günü

Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle mesaj yayımladı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığı arttırması açısından anlamlı bir tarihtir. Engellilik konusu yalnızca engelli bireyleri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren önemli bir konudur diyen Ertaş mesajında şunları kaydetti;

"Engelli olmak bir tercih meselesi değildir. Bu nedenle engelli kardeşlerimizin işini kolaylaştırmak, önlerini açmak ve onların hayatlarını kolaylaştıracak projelerle onları mutlu etmek bizim için bir insanlık vazifesidir. Hepimize düşen en önemli görev, engelli kardeşlerimizin günlük hayatta daha fazla var olmalarını sağlamak ve engelli bireylerimizi topluma faydalı birer fert olarak hayata kazandırmaktır. Ülkemiz, güçlü ve dinamik yapısıyla, sosyal devlet olmanın verdiği anlayışla hareket ederek engelli kardeşlerimizin toplumda hak ettiği hayat şartlarına kavuşturulması amacıyla önemli yasalar hayata geçirerek, engellilerimize yönelik memnuniyet verici adımlar atmıştır. Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tüm engelli kardeşlerimizin bu önemli günlerini canı gönülden kutluyor ve engelsiz yaşam geçirmeleri için herkesi engelli kardeşlerimize destek olmaya davet ediyorum."


Dünya Engelliler Günü, Ilgın, Güncel

Kaynak: AA

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