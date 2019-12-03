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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

03.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:463 Aralık Dünya Engelliler Günü
Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 3 Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Güzeloğlu, mesajında, Birleşmiş Milletler tarafından "Dünya Engelliler Günü" olarak kabul edilen 3 Aralık'ın engellilere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığın arttırılması açısından anlamlı bir tarih olduğunu belirtti.
Bu özel gün onların yaşadığı sorunların aşılabilmesi, hayat standartlarının yükseltilerek topluma kazandırılması gibi girişimlerin güçlendirilmesi ve bu alandaki toplumsal hassasiyetin yükseltilmesi noktasında önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Güzeloğlu, şunları kaydetti:
"Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşamda etkin bir şekilde yer alabilmesi, fırsat eşitliğinden yararlanması ve hiçbir ayrımcılığa uğramadan haklarının korunması en temel koşulların başında gelmektedir. Engellilerimizin toplumda varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz toplumumuzu zenginleştirecek ve güçlendirecektir. Onların hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak, geleceğe umutla bakan bireyler olarak sorumluluk almalarını mümkün kılmak, dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın da güçlenmesini beraberinde getirecektir. Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız."

Dünya Engelliler Günü, Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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