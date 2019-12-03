Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Engellilerle ilgili düzenlemeler yapılırken, engellilerin görüşleri alınmadan, problemleri dinlenmeden tasarılar hazırlanabilmektedir. Bu konuda muhatap kitle engellilerin oluşturdukları sivil toplum örgütleri olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, bugünü ülkede sayıları 10 milyonu bulan engellilerin, gerçek sorunlarının, yaşam koşullarının tartışılacağı, çözüm yollarının aranacağı bir gün olarak değerlendirmek gerektiğini ifade etti.

Her insanın, potansiyel bir engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğine işaret eden Arslan, "Dünya Engelliler Günü'nde, hepimiz empati yaparak, onların hayata tutunma çabalarını hissetmeliyiz." çağrısı yaptı.

Arslan, bu bilinçle konfederasyona bağlı sendikalarda engelli komiteleri kurduklarını, çalışan engellilerin sorunlarını da bu komiteler aracılığıyla belirleyip çareler aradıklarını bildirdi.

Engelli bireylerin hayata tutunmaları adına, akülü ve tekerlekli sandalye dağıtımları ile engelli üyelere aileleriyle tatil organizasyonları yaptıklarını aktaran Arslan, ayrıca engellilerin katma değer üretebildiklerini, topluma faydalı hizmetler yaptıklarını göstermek için de engelli üyeleriyle kan ve kitap bağışı kampanyalarına katıldıklarını belirtti.

Engelli olmanın nedenlerinin büyük çoğunluğunun önlenebileceğine dikkati çeken Arslan, "Engelli çocuklarımızı, üzerimizde bir yük olarak görmeyip aile, okul, çevre gibi ortak yaşam alanlarımızı, engellilere göre düzenlemediğimiz sürece hayat engellilere daha da zor olacaktır." ifadesini kullandı.

Arslan, çalışma ortamlarının, engellilerin moral ve fiziki durumlarına göre her gün iyileştirilmesine yönelik çabaların artırılmasını istediklerini, engelsiz iş yerleri, okul, hastaneler ve şehirler talep ettiklerinin altını çizdi.

İş kazalarının olmadığı, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alındığı ve iş güvenceli iş yerleri istediklerini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Engellilerle ilgili düzenlemeler yapılırken, engellilerin görüşleri alınmadan, problemleri dinlenmeden tasarılar hazırlanabilmektedir. Özellikle bu tür düzenlemeleri yapan bürokrasinin, engellilerin karşılaştıkları ve yaşadıkları sorunlara gereken duyarlılığı göstermesini bekliyoruz. Bu konuda muhatap kitle engellilerin oluşturdukları sivil toplum örgütleri olmalıdır. Hazırlanan taslaklar, resmilik kazanmadan önce Türkiye Sakatlar Federasyonu gibi STK'lerle paylaşılarak, ortak akılla makul çözümlere yönelik çalışmalar ortaya konulmalıdır.

Hak-İş olarak, emeğin kutsallığına inanıyor ve emeğin engellisinin olmadığının altını bir kez daha çiziyoruz. 'Önemli olan anlayışımızda engelli olmamaktır' diyoruz. Bugün birlikte yaşama ilkesiyle tüm toplum kesimlerini duyarlılığa, yeni adımlar atmaya çağırıyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelsiz bir dünyanın kapılarının aralanacağı gün olmasını diliyoruz."

Kaynak: AA