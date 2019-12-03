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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Altınokta Körler Derneği Konya Şubesi'nde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle programı düzenlendi.

03.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:133 Aralık Dünya Engelliler Günü
Altınokta Körler Derneği Şubesi'nde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle programı düzenlendi.
Altınokta Körler Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir araya gelen görme engelliler, düzenlenen kaynaşma programında dernek üyesi olan görme engelli yerel saz sanatçılarının söylediği parçalarla eğlendi.
Tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik eden Altınokta Körler Derneği Konya Şube Başkanı Mehmet Ali Şahin, şunları kaydetti:
"Asıl engelin görmemek, duymamak değil yüreklerin kilitlenmesidir. Bu anlamlı günde görme engelli üyeleri bir araya getirerek kaynaşma programı düzenledik. Dernek olarak tüm engellileri aynı çatı altında toplayıp her zaman yanlarında olmayı amaçlıyoruz. Toplumumuzun engellilere karşı duyarlı olmasını ayrıca siyasiler ve yerel yönetimleri yanımızda görmek istiyoruz."

Dünya Engelliler Günü, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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