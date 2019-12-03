Haberler » Güncel » 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Haber

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

03.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:243 Aralık Dünya Engelliler Günü
Belediye Başkanı Hasan Kılca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Engellilerin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmalarının, toplumu zenginleştireceğini ve güçlendireceğini vurgulayan Kılca, "Engellilik sadece engelli vatandaşları ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren, duyarlılığı ve çok yönlü ele alınmayı gerektiren toplumsal bir olgudur." ifadelerini kullandı.
Tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik eden Kılca, mesajının devamında şunlara yer verdi:
"Amacımız dünyayı engelli kardeşlerimiz için kolay yaşanır bir hale getirmek, günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları en aza indirgemek, onların hayata sıkı sıkı tutunmalarını, içlerinde yatan yaşama sevinci, yetenek ve becerilerini ortaya çıkarmalarını sağlamaktır. Ancak bu sayede tüm bireylerin temel hakkı olan yaşama hakkına saygı göstermiş, bu haklarını sonuna kadar kullanmaları için uygun ortamı sağlamış oluruz. Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumu daha da zenginleştirecek ve güçlendirecektir. Sporda, sanatta, edebiyatta, sivil toplumda ve iş dünyasında engelli kardeşlerimizin sergiledikleri mücadeleyle beraberinde gelen başarı gerçekten takdire şayandır. Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız. Bugünlerimizi sağlıklı bir şekilde yaşıyor olmamız yarınlarımızı da bu şekilde geçireceğimizin garantisini veremiyor."

Dünya Engelliler Günü, Hasan Kılca, Karatay, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:41 Engelli Sporculardan Başkan Gürkan'a ziyaret - Haber
13:40 Türkiye Noterler Birliği ile Vakıfbank arasında iş birliği protokolü - Haber
13:39 PENDİK'TE TEMİZLİK YAPAN EKİPLER RÖGARDA PATLAMAMIŞ MERMİ BULDU - Haber
13:35 12 yaşındaki fiziksel engelli Süleyman Konukçu yaptığı akrobasi hareketleriyle izleyenleri büyüledi - Haber
13:35 Mersin'de engelli vatandaşlar günlerini kutladı - Haber
13:28 Trump'tan Kim Jong-un açıklaması: Ona 'Roket Adam' diyorum çünkü roket fırlatmayı seviyor - Haber
13:08 Son dakika: Akdeniz'de Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
13:02 Son dakika: Trump'tan Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı övgüsü: İyi iş çıkarıyorlar - Haber
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haber
12:40 Müşteri hizmetlerini 2 yılda 24 bin kez aradı, göz altına alındı - Haber
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
12:19 Denizli'de silah atölyesine çevrilen evde 94 tabanca ve 27 av tüfeği bulundu - Haberler
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
19:42 Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener: Kuzey Anadolu Fayı, İstanbul için büyük bir tehlike yaratmakta - Haberler
18:09 VAR, Mario Gomez'in 3 golünü iptal etti! - Haberler
3.12.2019 13:43:49