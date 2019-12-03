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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Erdal Necip Yardım, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

03.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:103 Aralık Dünya Engelliler Günü
Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Erdal Necip Yardım, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Çağatay, mesajında, engelli vatandaşların hayat standartlarının yükseltilmesi ve topluma kazandırılmasına yönelik girişimlerin ve bilincin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Engellilerin yaşadığı sorunların, çevrenin, toplumun ile insanlığın ortak sorunu olduğunu belirten Çağatay, mesajında şunları kaydetti:
"Bu nedenle engellilerin normal bir hayat sürmeleri, toplumsal hayata katılımlarının artırılması, hayat standartlarının yükseltilerek, toplumda hak ettikleri yeri almaları, aynı zamanda çağdaş toplum anlayışının da bir gereğidir. Bu nedenle engelli vatandaşlarımızın hakları, bu hakların korunarak, toplumsal yaşamdan kopmadan, dışlanmadan, herhangi bir ayrımcılığa maruz bırakılmadan hayatlarını sürdürebilmeleri, anayasamız ve devletimizin teminatı altındadır."
Belediye Başkanı Tanğlay ise mesajında, her zaman engellilerin yanında olduklarını söyledi.
Kaza sonucu ya da doğuştan engelli bireylerin engelsiz gibi hayatlarını devam ettirebilmelerini, sosyal yaşamda daha fazla görünür olabilmelerini sağlamanın devletin ve yerel yönetimlerin vazifesi olduğunu vurgulayan Tanğlay, belediye olarak engellilere yönelik çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.
BEÜ Rektörü Yardım da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.
Engelli bireylerin toplumun bir parçası olduğunu vurgulayan Yardım, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Engellilerin sağlıklarına kavuşmalarını, tüm zorluklara rağmen eğitimlerini sürdürmelerini, sosyal yaşama katılımlarını, hak ettikleri saygı ve sevgiyi en üst düzeyde görmelerini sağlamak, hayatın her alanında kendilerini eksik görmemeleri için her açıdan onlara destek olmak, fiziki engellerin değil kalplerdeki engellerin sorun olduğu bilincini tüm topluma yaymak, zihinlerdeki engellerin kaldırılmasını ve bu kardeşlerimizin bizim birer parçamız olduğu gerçeğinin idrak edilmesini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur."

Dünya Engelliler Günü, Nesrullah Tanğlay, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

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