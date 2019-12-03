Haberler » Güncel » 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Haber

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Serdivan ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Trafik Park'ta gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı.

03.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:283 Aralık Dünya Engelliler Günü
ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Trafik Park'ta gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Serdivan Belediyesi ve Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinliğe engelli çocuklar, aileleri ve öğretmenleri katıldı.
Çocuklar, etkinlikte önce müzik eşliğinde dans edip eğlendikten sonra polis memurlarıyla araç kullandı, trene bindi ve trambolinde zıpladı.
Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım, burada yaptığı konuşmada, Serdivan ilçesinde farklı okullarda eğitim gören engelli çocukları böyle bir günde bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, Dünya Engelliler Günü'nün hayırlı olmasını diledi.

Dünya Engelliler Günü, Emniyet Müdürlüğü, Serdivan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:20 Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı Eylül'de azaldı - Haber
15:20 Şanlıurfa'da PKK/KCK şüphelisi iki kişi tutuklandı - Haber
15:20 Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk Açıklaması - Haber
15:19 Öğretmen, farkındalık için 1 günlüğüne gözlerini kapattı - Haber
15:14 Düzce Üniversitesi öğrencileri Gürcistan'ı ziyaret etti - Haber
15:13 Kiracılar dikkat! Yapılacak zam oranı belli oldu - Haber
15:09 Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle eleştirilen HDP'den tek cümlelik açıklama: Yaşadığı sağlık problemini bizle paylaşmamıştır - Haber
14:45 İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haber
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haber
14:45 İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç - Haberler
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 15:29:53